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В Mercedes, пересекавшем белорусскую границу, обнаружен труп 38-летнего украинца

09 марта 2015 13:43
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Новости Беларуси. 8 марта в пункте пропуска «Мохро» пинские пограничники в автомобиле Mercedes с восемью пассажирами обнаружили труп 38-летнего гражданина Украины.

Как пояснили мужчины-гастарбайтеры, умерший пассажир лечился в России от заболевания почек.

Об этом, он, наверное, забыл, когда по дороге домой с приятелями распивал спиртные напитки.

Пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси:
При подъезде к пункту пропуска они не смогли разбудить товарища. Вызванные медики не обнаружили признаков насильственной смерти. Труп украинца отправлен на судмедэкспертизу. После опроса сотрудниками милиции граждане Украины были отпущены домой.

Расхожая фраза: есть человек есть проблема, нет человека – нет проблемы для случайных свидетелей трагедий, иногда приобретает обратный смысл.

Жильцы одного из домов по улице Нововиленской в Минске в жаркое лето 2014 столкнулись с проблемой: дышать в квартирах просто невозможно. Стойкий неприятный запах исходил из одной из квартир. Как выяснилось при вскрытии квартиры, люди тихо жили и тихо умерли. Если бы не стойкий запах разложения, то соседей не заметили бы еще долго. Подробности этой истории смотрите на видео.

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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