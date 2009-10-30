В мэра Самары Виктора Тархова бросили ботинком во время пресс-конференции

«Ботинкометателем» оказался один из присутствовавших на пресс-конференции журналистов, блоггер Виталий Папилкин. Сначала он мэру задал несколько провокационных вопросов, а затем бросил в мэра свой ботинок.

Как передает «Интерфакс», Тархов не растерялся и отбил ботинок рукой. Охрана тут же вывела Папилкина из зала. При этом, выходя из зала, он успел ударить одного из журналистов.

Инцидентом с «ботинкометанием» дело не ограничилось. На пресс-конференцию кто-то принес чемодан, из которого вылез козленок. Охране потребовалось несколько минут, чтобы убрать из зала животное.

Виктор Тархов, комментируя провокацию, сказал «простим их, ибо не ведают, что творят». – Вполне возможно, что это была проплаченная акция, – сказал он. – В городе ежедневно происходит 5-6 случаев суицида, и это не говорит о здоровье нации. У многих «тараканы» в голове.