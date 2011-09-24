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В Мексике жертвами урагана «Хиллари» стали, по меньшей мере, три человека

24 сентября 2011 13:37
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Циклон обрушился на юго-западное побережье страны этой ночью.На данный момент ему присвоена четвёртая из пяти возможных категорий опасности. Ранее власти объявили штормовое предупреждение для всего тихо-океанского побережья страны. В некоторых районах идут проливные дожди, которые сопровождаются сильным ветром. Сейчас «Хилари» движется в западном направлении от материковой части Мексики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия

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