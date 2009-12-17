В Мексике убит «супербосс» наркомафии

Мексиканская полиция нанесла мощный удар по наркокартелям. Во время облавы был убит Артуро Бельтран Лейва, который имел статус «босса боссов» среди самых влиятельных мафиози.

Лейва погиб вместе с четырьмя своими приспешниками в ходе рейда в городе Куэрнавака (столица штата Морелос), расположенного к югу от Мехико. Убитый в одной из квартир в результате перестрелки наркобарон возглавлял один из самых могущественных и жестоких наркокартелей Тихоокеанского побережья.

Артуро Бельтран Лейва, известный в криминальных кругах как «босс боссов», был один из четырех братьев, группировка которых откололась в свое время от картеля Синалоа (Sinaloa) и присоединилась к бригаде наемных убийц «Лос Сетас» (Los Zetas), связанной с наркокартелем «Гальф» (Gulf).

Этот раскол, как предполагают, и стал главной причиной нынешней криминальной войны, которая уже несколько лет сотрясает Мексику, проливая реки крови. В ходе противостояния, начавшегося в 2006 году, убито уже более 14 тысяч человек.

Бельтран Лейва входил в список из 24 особо опасных преступников, которых разыскивало мексиканское правительство. За его голову была назначена награда в размере 2,1 миллиона долларов. Однако пока нет никаких данных о том, что кто-то получил эти деньги за помощь в ликвидации «супербосса», сообщает NEWSru.com.