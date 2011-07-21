В Мексике обнаружена плантация марихуаны, крупнейшая в истории страны

Площадь обнаруженных посевов марихуаны составила 120 гектаров. Плантация располагалась в 300 км к югу от границы с США.

Гигантское поле обнаружили военнослужащие при патрулировании одного из пустынных районов штата Нижняя Калифорния. Специалисты оценивают, что с этого поля мог быть снят урожай стоимостью в $160 млн.

Поле было окружено изгородью из кактусов и накрыто пленкой, чтобы его не обнаружили с воздуха. Работали на плантации примерно 60 человек, скорей всего, это были нанятые крестьяне.

Правительство Мексики заявило, что ликвидация данной плантации серьезно ударит по организованной преступности в стране, сообщает ctv.by.