Прямой эфир

В Мексике обнаружена плантация марихуаны, крупнейшая в истории страны

21 июля 2011 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Площадь обнаруженных посевов марихуаны составила 120 гектаров. Плантация располагалась в 300 км к югу от границы с США.

Гигантское поле обнаружили военнослужащие при патрулировании одного из пустынных районов штата Нижняя Калифорния. Специалисты оценивают, что с этого поля мог быть снят урожай стоимостью в $160 млн.

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Поле было окружено изгородью из кактусов и накрыто пленкой, чтобы его не обнаружили с воздуха. Работали на плантации примерно 60 человек, скорей всего, это были нанятые крестьяне.

Правительство Мексики заявило, что ликвидация данной плантации серьезно ударит по организованной преступности в стране, сообщает ctv.by.

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

Фото. Плантация марихуаны в Мексике

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21 июля 2011 08:22

Украинец задержан с марихуаной на белорусской границе

Землетрясение в Центральной Азии. В Узбекистане погибли 13 человек, более 80 ранены
21 июля 2011 06:58

Землетрясение в Центральной Азии. В Узбекистане погибли 13 человек, более 80 ранены

20 июля 2011 18:29

Отравление белорусских детей в Болгарии. Возможно, виновен вирус