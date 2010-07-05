В Мексике накануне выборов убиты кандидат на пост губернатора штата и мэры двух городов

В Мексике подводят итоги выборов губернаторов, мэров и депутатов местных парламентов.

Предвыборная кампания сопровождалась насилием. Был убит кандидат на пост губернатора штата Тамаулипас, а также мэры двух городов. Само голосование также проходило в крайне напряженной обстановке. За несколько часов до открытия избирательных участков в городе Чиуауа на опорах мостов неизвестные повесили четырех человек. Некоторое время спустя на том же месте был обнаружен труп начальника охраны одной из местных тюрем. В одной из гостиниц города Оахака были задержаны 39 человек, которые по данным полиции, намеревались устроить массовые беспорядки.

По мнению наблюдателей, «акты запугивания» организовала наркомафия для того чтобы заставить местное население проголосовать за нужных людей.