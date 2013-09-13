В Мексике депутат конгресса убит прямо во время интервью

Новости Мексики. Шокирующая история произошла в Мексике. Депутата конгресса штата Мичоакан убили прямо во время интервью, которое он давал сидя в автомобиле. В этот момент к машине подошли неизвестные, вытащили всех находившихся в салоне, ограбили их, а затем нанесли несколько ударов ножом.

От потери крови политик скончался по дороге в больницу. Жизни его брата и журналиста уже вне опасности. Известно, что Осбальдо Лукатеро неоднократно угрожали за его выступления, в которых он осуждал атмосферу насилия в штате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.