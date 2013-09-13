Прямой эфир

В Мексике депутат конгресса убит прямо во время интервью

13 сентября 2013 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Шокирующая история произошла в Мексике. Депутата конгресса штата Мичоакан убили прямо во время интервью, которое он давал сидя в  автомобиле. В этот момент к машине подошли неизвестные, вытащили всех находившихся в салоне, ограбили их, а затем нанесли несколько ударов ножом.

От потери крови политик скончался по дороге в больницу. Жизни его брата и журналиста уже вне опасности. Известно, что Осбальдо Лукатеро неоднократно угрожали за его выступления, в которых он осуждал атмосферу насилия в штате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
У американского консульства в Афганистане прогремел мощный взрыв
13 сентября 2013 07:58

У американского консульства в Афганистане прогремел мощный взрыв

Государство подарило льготникам новый дом в Барановичах, а они его всего за 4 года превратили в барак. Фото
12 сентября 2013 19:00

Государство подарило льготникам новый дом в Барановичах, а они его всего за 4 года превратили в барак. Фото

Шокирующее преступление в Орше: днем на глазах у прохожих мужчина убил свою бывшую 19-летнюю жену
12 сентября 2013 18:54

Шокирующее преступление в Орше: днем на глазах у прохожих мужчина убил свою бывшую 19-летнюю жену