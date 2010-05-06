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В Мексиканском заливе установят саркофаг на месте аварии на буровой платформе

06 мая 2010 11:07
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100-тонный железобетонный купол к зоне бедствия в ближайшее время доставит танкер. Конструкцию опустят на глубину полтора километра.Накануне специалистам компании «Бритиш петролеум» удалось перекрыть самый малый из трех разрывов на скважине. Между тем, нефть продолжает вытекать со скоростью 800 тысяч литров в сутки. Утечка топлива возникла две недели назад, после взрыва на добывающей платформе. Нефтяное пятно уже достигло побережья штата Луизиана.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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