В Мексиканском заливе очередная утечка нефти

На этот раз у побережья американского штата Луизиана буксир задел конструкцию заброшенной скважины. Сейчас из-под воды бьет фонтан из нефти, газа и грязи высотой 30 метров. Движение судов в районе происшествия перекрыли. Специалисты говорят, что устранят новую проблему быстро. Ведь ее не сравнить с техногенной катастрофой на скважине BP, последствия которой вот уже 3 месяца не могут устранить. К слову, новая авария произошла совсем недалеко от места предыдущего инцидента.