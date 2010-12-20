В массовых беспорядках в Минске принимали участие экстремисты из других стран

В процессе следствия будет установлена вина и ответственность каждого виновного в беспорядках в Минске, и в зависимости от этого будет решаться вопрос о привлечении этих граждан к ответственности. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Беларуси:

Я хотел бы заметить, что Генеральная прокуратура выносила предупреждение в адрес тех лиц, которые призывали выйти после окончания голосования на площадь и провести там несанкционированное массовое мероприятие. И прокуратура, и другие правоохранительные органы делали все для того, чтобы предупредить подобного рода незаконные действия. Статья 293 УК РБ («Организация массовых беспорядков и участие в них») действует давно, она общеизвестна, и очень жаль, что ее необходимо применять в Беларуси, проводить по ней расследование.

Безусловно, в процессе следствия должна быть установлена вина и ответственность каждого лица, и уже в зависимости от результатов будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по вчерашним событиям, участие в бесчинствах в Минске, принимали не только белорусские граждане, но и экстремистки настроенные молодые люди из других стран. Как стало известно от правоохранительных органов страны, зафиксированы представители таких известных радикальных группировок как «Отпор», «Пора», «Уна-Унсо», и других.

Удручает, что участие в подогревании беспорядков принимали и представители братской России. И поэтому не удивляет, что ряд российских СМИ в негативном ключе показывали вчерашние события в Беларуси.

За несколько недель до выборов на границе задерживались представители радикальных группировок из России, Польши Украины и других стран. В том числе были предотвращены попытки провоза на территорию Беларуси оружия. Но отдельным экстремистам удалось проникнуть в страну и принять участие во вчерашних погромах в Минске.