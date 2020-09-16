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В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН

16 сентября 2020 08:03
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Новости Беларуси. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них уроженец Брестской области, который вместе с подельниками планировал атаки на ОМОН, начиная с 13 сентября.  

В машине подозреваемых найдены шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож.  

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-1

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-3

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-5

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-7

При изучении содержимого телефона выяснилось, что этот мужчина – участник массовых беспорядков. В первые дни после выборов находился на баррикадах в районе метро «Пушкинская», направлял протестующих, а процесс снимал на видео.

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-10

В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН-12

Известно, что «идейный вдохновитель» погромов неоднократно привлекался к административной ответственности, не имеет постоянного места работы.  

Сейчас все трое мужчин задержаны до суда. Материалы переданы в Следственный комитет.  

# Массовые беспорядки # происшествия # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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