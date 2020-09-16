В машине нашли шашки, балаклавы, нож. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на ОМОН

Новости Беларуси. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них уроженец Брестской области, который вместе с подельниками планировал атаки на ОМОН, начиная с 13 сентября. В машине подозреваемых найдены шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож.

При изучении содержимого телефона выяснилось, что этот мужчина – участник массовых беспорядков. В первые дни после выборов находился на баррикадах в районе метро «Пушкинская», направлял протестующих, а процесс снимал на видео.