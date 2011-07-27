В Марокко разбился самолет С-130, жертвами крушения стали 78 человек

В Марокко объявлен трехдневный траур по погибшим в авиакатастрофе военно-транспортного самолета.

С-130 разбился накануне на юге страны. Спасателям удалось найти несколько выживших. На месте ЧП работает следственная группа.

Причины катастрофы пока не известны. По одной из версий, авария могла произойти из-за плохих погодных условий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования королю Марокко Мохаммеду VI, а также родным и близким погибших при крушении военного самолета.