В Малоритском районе Брестской области ветер повредил крыши 15 построек, в том числе одной фермы, град побил посевы кукурузы и картофеля

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Накануне из-за ураганного ветра в Витебской и Гродненской областях были повреждены кровли жилых домов и ферм. А в Брестской области от разгула стихии пострадали и сельхозугодия. В некоторых районах аварийные бригады ещё ведут восстановительные работы.

Ливень с градом, сильный ветер бушевали меньше часа. Но и этого хватило разгульной стихии, чтобы повредить крыши и уничтожить огороды. От бури только в деревне Луково пострадали более 20 дворов. Во время бури были повреждены и линии электропередач. Правда, местные электросети в течение суток все последствия урагана устранили. Работали до поздней ночи.

Виктор Струнец, начальник Малоритских районных электрических сетей:

Было повреждены три линии электропередач, оборваны 4 провода. Восстановить, в основном, удалось в короткое время. Но в районе деревни Луково были повреждены три опоры. Однако, к трём часам работа была закончена, и напряжение подано всем потребителям.

Подсчитывают убытки и аграрии. Ураганный ветер сорвал балки и шифер практически с новой фермы. Особенно печально выглядит кукурузное поле. Спасти хоть что-то невозможно, говорят специалисты местного СПК: вода по колено, да и от кукурузы остались покорёженные стволы. Ливень и град полностью уничтожили и гречишное поле на 16-ти гектарах. На нём должна была работать сельхозтехника. «Опоздали» аграрии на один день: стихия похозяйничала раньше.

Игорь Бурда, главный агроном СПК «Мокраны»:

Будем подсчитывать ущерб, «Белгосстрах» будет возмещать. Не полностью, но какой-то процент будет возмещён.

Последствия непогоды устраняют также в Витебской и Гродненской областях. Так, накануне из-за ураганного ветра в Поставском, Миорском и Глубокском районах были повреждены кровли жилых домов и ферм. Обесточенными оказались три населенных пункта. А в Гродненском регионе от ударов молний загорелось четыре постройки. К счастью, пожарные смогли оперативно ликвидировать возгорания.

Синоптики предупреждают: на этой неделе — сохранится тёплая погода, местами пройдут дожди, в некоторых районах с грозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.