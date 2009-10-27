Прямой эфир

В Малайзии под школьниками рухнул подвесной мост

27 октября 2009 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В результате один ребенок погиб и двое пропали без вести.

Инцидент произошел в Западной Малайзии (штат Перак) во время туристического похода, организованного одной из местных школ. Группа детей переходила 50-метровый мост через реку Кампар, когда конструкция неожиданно обрушилась. В результате школьники упали в воду, многих из них унесло сильным течением. Все дети были младше 13 лет. Спасатели извлекли из воды 19 человек, передает БЕЛТА, их жизни ничто не угрожает.

Причины обрушения моста пока не установлены. Как рассказал один из выживших школьников, несколько детей стали прыгать на мосту, что и привело к его обрушению.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Самолет российской авиакомпании S-Air разбился недалеко от национального аэропорта «Минск»
27 октября 2009 07:46

Самолет российской авиакомпании S-Air разбился недалеко от национального аэропорта «Минск»

26 октября 2009 18:41

Опасный шоп-тур: халатность водителя или неисправность рулевого управления

Число жертв теракта в Багдаде возросло до 160 человек
26 октября 2009 15:47

Число жертв теракта в Багдаде возросло до 160 человек