В Малайзии под школьниками рухнул подвесной мост

В результате один ребенок погиб и двое пропали без вести.

Инцидент произошел в Западной Малайзии (штат Перак) во время туристического похода, организованного одной из местных школ. Группа детей переходила 50-метровый мост через реку Кампар, когда конструкция неожиданно обрушилась. В результате школьники упали в воду, многих из них унесло сильным течением. Все дети были младше 13 лет. Спасатели извлекли из воды 19 человек, передает БЕЛТА, их жизни ничто не угрожает.

Причины обрушения моста пока не установлены. Как рассказал один из выживших школьников, несколько детей стали прыгать на мосту, что и привело к его обрушению.