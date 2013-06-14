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В Майами обрушился пирс, где проходила трансляция баскетбольного матча. Ранены более 20 человек

14 июня 2013 09:37
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Новости США. ЧП в американском Майами. В воду рухнул спортивный бар, который располагался на деревянном пирсе. На момент трагедии в заведении было многолюдно. Местные жители пришли посмотреть баскетбольный матч.

В результате обрушения в воде оказались около полусотни человек. Более того, на них посыпались тяжелые обломки и стройматериалы.

Сразу после обрушения было прервано энергоснабжение. Бар погрузился в кромешную тьму. Это еще больше осложнило ситуацию. Люди просто не могли найти путь на сушу. В результате ЧП более 20 посетителей получили травмы различной степени тяжести. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

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