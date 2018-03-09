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В Ляховичском районе прохожий помог пожилой женщине покинуть горящий дом

09 марта 2018 07:59
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Новости Беларуси. Вечером 7 марта в Ляховичском районе прохожий помог пенсионерке покинуть горящий дом.  

Как сообщает МЧС Беларуси, когда спасатели прибыли на улицу Центральную деревни Ольховцы, хозяйка уже была в безопасности.  

В Ляховичском районе прохожий помог пожилой женщине покинуть горящий дом-1

Фото: МЧС Беларуси  

Пожилую женщину спас 39-летний мужчина. Он услышал сигнал пожарного извещателя, после чего попал внутрь здания через окно и помог 86-летней женщине выйти наружу.  

Пенсионерка была осмотрена медработниками. Женщина в госпитализации не нуждалась.  

В Ляховичском районе прохожий помог пожилой женщине покинуть горящий дом-4

Фото: МЧС Беларуси  

В результате пожара повреждена внутренняя отделка дома. Устанавливается причина возгорания.  

Зимой 2018 года в Воложине наградили жителя Молодечно.  

Сергей Козак и его родственник вынесли бабушку из горящего дома – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар # Фотофакт # Спасение

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