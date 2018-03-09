В Ляховичском районе прохожий помог пожилой женщине покинуть горящий дом

Новости Беларуси. Вечером 7 марта в Ляховичском районе прохожий помог пенсионерке покинуть горящий дом.
Как сообщает МЧС Беларуси, когда спасатели прибыли на улицу Центральную деревни Ольховцы, хозяйка уже была в безопасности.
Новости Беларуси. Вечером 7 марта в Ляховичском районе прохожий помог пенсионерке покинуть горящий дом.
Как сообщает МЧС Беларуси, когда спасатели прибыли на улицу Центральную деревни Ольховцы, хозяйка уже была в безопасности.
Фото: МЧС Беларуси
Пожилую женщину спас 39-летний мужчина. Он услышал сигнал пожарного извещателя, после чего попал внутрь здания через окно и помог 86-летней женщине выйти наружу.
Пенсионерка была осмотрена медработниками. Женщина в госпитализации не нуждалась.
Фото: МЧС Беларуси
В результате пожара повреждена внутренняя отделка дома. Устанавливается причина возгорания.
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Сергей Козак и его родственник вынесли бабушку из горящего дома – подробности здесь.