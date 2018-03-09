В Ляховичском районе прохожий помог пожилой женщине покинуть горящий дом

Как сообщает МЧС Беларуси, когда спасатели прибыли на улицу Центральную деревни Ольховцы, хозяйка уже была в безопасности.

Пожилую женщину спас 39-летний мужчина. Он услышал сигнал пожарного извещателя, после чего попал внутрь здания через окно и помог 86-летней женщине выйти наружу.

Пенсионерка была осмотрена медработниками. Женщина в госпитализации не нуждалась.