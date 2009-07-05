В львовские больницы попали 65 детей, возвращавшихся с отдыха

По сообщению Главного управления здравоохранения Львовской обладминистрации в воскресенье 65 детей и 7 взрослых из поезда "Ужгород-Киев" госпитализировали во Львовскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления.

В субботу, в 22.20 от начальника поезда N82 «Ужгород-Киев» в медпункт станции «Львов» поступила информация о массовом заболевании детей-пассажиров.



С 23.00 львовские медики осмотрели 240 детей-пассажиров поезда N82.



По информации пресс-службы, 240 детей - жителей Киева и 16 сопровождающих взрослых (воспитатели и учителя) выехали из станции «Карпаты» Мукачевского района Закарпатской области в субботу.

Дети с 21 июня отдыхали в санатории. Признаки заболевания желудочно-кишечного тракта появились в дороге.



На момент поступления в стационар Львовской областной инфекционной клинической больницы 4 детей были в тяжелом состоянии, остальные 68 госпитализированных - в состоянии средней тяжести.

По состоянию на 12.00 воскресенья состояние всех госпитализированных детей и взрослых имеет позитивную динамику, лечение продолжается, сообщзает «Интерфакс».