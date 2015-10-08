В Лунинецком районе Mercedes столкнулся с трактором: погиб 27-летний пассажир авто

Новости Беларуси. Иномарка столкнулась с трактором возле деревни Галый Бор Луннинецкого района. За рулем Mercedes находился 22-летний житель деревни Дятловичи, вместе с ним в салоне автомобиля ехали две девушки и молодой человек.

17- и 14-летние девушки и водитель с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

27-летний пассажир авто скончался на месте.

Как стало известно, у водителя Mercedes-Benz никогда не было прав на управление транспортом. Ранее его 7 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.