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В Лунинецком районе Mercedes столкнулся с трактором: погиб 27-летний пассажир авто

08 октября 2015 14:15
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Новости Беларуси. Иномарка столкнулась с трактором возле деревни Галый Бор Луннинецкого района. За рулем Mercedes находился 22-летний житель деревни Дятловичи, вместе с ним в салоне автомобиля ехали две девушки и молодой человек.

17- и 14-летние девушки и водитель с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

27-летний пассажир авто скончался на месте.

Как стало известно, у водителя Mercedes-Benz никогда не было прав на управление транспортом. Ранее его 7 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.  

# происшествия # Авария в Брестской области

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