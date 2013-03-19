Прямой эфир

В Лунинецком районе Брестской области при пожаре погибли дети 3 и 5 лет. Возможная причина – шалость с огнем

19 марта 2013 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лунинецком районе Брестской области при пожаре погибли двое детей. Трагедия произошла накануне в жилом доме деревни Вичин. О возгорании сообщила хозяйка дома, которая вернулась домой с работы.

Трехлетнего сына без признаков жизни обнаружили в горевшей комнате. В другой нашли пятилетнюю девочку без сознания. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти ребенка не смогли.

Огнем в доме уничтожена внутренняя отделка жилой комнаты, имущество.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия «шалость с огнем детей, оставленных родителями без присмотра», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13
19 марта 2013 06:13

В Индии автобус упал с моста в пересохшее русло реки. Погибли 37 человек, ранены 13

Под тяжестью снега рухнула крыша на нескольких объектах Могилевской области
18 марта 2013 18:46

Под тяжестью снега рухнула крыша на нескольких объектах Могилевской области

В Гродно из фуры изъяли компьютерных комплектующих на миллион долларов!
18 марта 2013 15:02

В Гродно из фуры изъяли компьютерных комплектующих на миллион долларов!