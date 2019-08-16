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В Лунинце мужчина убил трёх родственников. Уголовное дело направлено в суд

16 августа 2019 07:59
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Новости Беларуси. Прокуратурой Брестской области изучено уголовное дело об убийстве трех человек в Лунинецком районе и незаконном использовании огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело направлено в Брестский областной суд для рассмотрения.

По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, 8 марта текущего года в Лунинце 66-летний мужчина находился в гостях у тещи. В момент конфликта местный житель выстрелил из ружья в свою жену, ее брата и престарелую мать. Все трое родственников скончались на месте. После убийства мужчина выстрелил себе в голову, однако, остался жив.

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии

Известно, что житель Лунинца ранее не был судим и не имел разрешения на оружие. Эксперт отметил, что подозреваемый в момент преступления отдавал отчет своим действиям. Мужчина обвиняется по п.1, 2, 6 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.295 УК Беларуси.

Недавно в Пружанском районе мужчина убил с особой жестокостью гостью. Женщине было 60 лет (читать далее).

# Убийство # происшествия

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