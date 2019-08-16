В Лунинце мужчина убил трёх родственников. Уголовное дело направлено в суд

Новости Беларуси. Прокуратурой Брестской области изучено уголовное дело об убийстве трех человек в Лунинецком районе и незаконном использовании огнестрельного оружия и боеприпасов. Уголовное дело направлено в Брестский областной суд для рассмотрения.

По информации Генеральной прокуратуры Беларуси, 8 марта текущего года в Лунинце 66-летний мужчина находился в гостях у тещи. В момент конфликта местный житель выстрелил из ружья в свою жену, ее брата и престарелую мать. Все трое родственников скончались на месте. После убийства мужчина выстрелил себе в голову, однако, остался жив.

Шокирующее убийство 8 марта в Лунинце. Подробности трагедии

Известно, что житель Лунинца ранее не был судим и не имел разрешения на оружие. Эксперт отметил, что подозреваемый в момент преступления отдавал отчет своим действиям. Мужчина обвиняется по п.1, 2, 6 ч.2 ст.139 и ч.2 ст.295 УК Беларуси.