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В Лунинце молодой человек подозревается в убийстве старшего брата

04 декабря 2019 06:32
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Новости Беларуси. 3 декабря примерно в полвторого дня в Лунинце мужчина обнаружил в квартире родственников тело племянника и мать с ножевыми ранениями. 

Как сообщает Следственный комитет, гражданин вызвал скорую. Медики констатировали смерть 30-летнего мужчины и госпитализировали 78-летнюю женщину, она в состоянии средней степени тяжести. 

В квартире также находился 25-летний брат погибшего, он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.14 п.1,2 ч.2 ст.139 УК РБ. 

Выясняются все детали случившегося. 

В прошлом месяце в Минске мужчина обвинялся в убийстве матери. 

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# Убийство # происшествия

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