В Лунинце молодой человек подозревается в убийстве старшего брата

Новости Беларуси. 3 декабря примерно в полвторого дня в Лунинце мужчина обнаружил в квартире родственников тело племянника и мать с ножевыми ранениями.

Как сообщает Следственный комитет, гражданин вызвал скорую. Медики констатировали смерть 30-летнего мужчины и госпитализировали 78-летнюю женщину, она в состоянии средней степени тяжести.

В квартире также находился 25-летний брат погибшего, он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 и ч.1 ст.14 п.1,2 ч.2 ст.139 УК РБ.

Выясняются все детали случившегося.

В прошлом месяце в Минске мужчина обвинялся в убийстве матери.