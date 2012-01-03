В Лос-Анджелесе арестован подозреваемый в новогодних поджогах

Новости США. 24-летний Гарри Буркхар, который является гражданином Германии, был задержан накануне вечером. Сейчас он даёт показания.

Установить личность поджигателя удалось после изучения записи на камерах видеонаблюдения и опроса свидетелей. Полиция считает, что злоумышленник действовал в одиночку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету Гарри Буркхара как минимум полсотни поджогов. В основном — припаркованных автомобилей. В ряде случаев огонь перекидывался с машин на гаражи и жилые дома. Материальный ущерб от серии поджогов, по уточненным данным, оценивается в 3 миллиона долларов. Мотивы преступлений пока не известны.