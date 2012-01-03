Прямой эфир

В Лос-Анджелесе арестован подозреваемый в новогодних поджогах

03 января 2012 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 24-летний Гарри Буркхар, который является гражданином Германии, был задержан накануне вечером. Сейчас он даёт показания.

Установить личность поджигателя удалось после изучения записи на камерах видеонаблюдения и опроса свидетелей. Полиция считает, что злоумышленник действовал в одиночку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету Гарри Буркхара как минимум полсотни поджогов. В основном — припаркованных автомобилей. В ряде случаев огонь перекидывался с машин на гаражи и жилые дома. Материальный ущерб от серии поджогов, по уточненным данным, оценивается в 3 миллиона долларов. Мотивы преступлений пока не известны.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
02 января 2012 17:18

На военном складе в Турции прогремел взрыв, погибли по меньшей мере четыре человека

02 января 2012 16:52

Более 30 пожаров вспыхнули в Голливуде после поджогов автомобилей

02 января 2012 14:19

В Чили горит самое экологически чистое место планеты — заповедник Торрес-дель-Пайне