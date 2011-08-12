В Лондоне за участие в погромах арестована посланница летней Олимпиады-2012

18-летняя бегунья Челси Айвз должна была стать лицом Игр. В этом качестве она успела выступить в парламенте, встретиться с главой британского Олимпийского комитета и мэром столицы.

Сейчас ее судят за хулиганство.

Всего были арестованы более 1700 человек. Суды Лондона последние дни работают круглосуточно. Обвинения предъявлены почти 500 задержанным участникам погромов и мародерам. Многие получили от недели до полугода заключения. Ущерб от массовых беспорядков, грабежей и поджогов в Великобритании превышает 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во время беспорядков в Лондоне прогремели 4 мощных взрыва

Беспорядки в Великобритании охватили Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль

Беспорядки в Лондоне продолжаются