В Лондоне за участие в погромах арестована посланница летней Олимпиады-2012

Сейчас ее судят за хулиганство.
Всего были арестованы более 1700 человек. Суды Лондона последние дни работают круглосуточно. Обвинения предъявлены почти 500 задержанным участникам погромов и мародерам. Многие получили от недели до полугода заключения. Ущерб от массовых беспорядков, грабежей и поджогов в Великобритании превышает 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Во время беспорядков в Лондоне прогремели 4 мощных взрыва
Беспорядки в Великобритании охватили Бирмингем, Ливерпуль и Бристоль