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В Лондоне за участие в погромах арестована посланница летней Олимпиады-2012

12 августа 2011 14:37
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18-летняя бегунья Челси Айвз должна была стать лицом Игр. В этом качестве она успела выступить в парламенте, встретиться с главой британского Олимпийского комитета и мэром столицы.

Сейчас ее судят за хулиганство.

Всего были арестованы более 1700 человек. Суды Лондона последние дни работают круглосуточно. Обвинения предъявлены почти 500 задержанным участникам погромов и мародерам. Многие получили от недели до полугода заключения. Ущерб от массовых беспорядков, грабежей и поджогов в Великобритании превышает 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во время беспорядков в Лондоне прогремели 4 мощных взрыва

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Беспорядки в Лондоне продолжаются

# происшествия

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