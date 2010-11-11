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В Лондоне в результате столкновений студентов, преподавателей с полицией госпитализированы 14 человек

11 ноября 2010 11:44
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Накануне десятки тысяч студентов и преподавателей вышли на улицы, чтобы выступить против планов правительства урезать финансирование образования на 40%, повысить плату за обучение в вузах в три раза и ликвидировать преподавательские гранты.

Эти меры направлены на сокращение рекордного дефицита госбюджета Великобритании.

Молодые люди взяли штурмом штаб-квартиру правящей Консервативной партии, устроив там настоящий погром, а во внутреннем дворе разожгли огромный костер. Стражей порядка забрасывали бутылками и арматурой. В результате столкновений были госпитализированы 14 человек. Более 30  арестованы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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