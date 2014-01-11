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В Лондоне Темза вышла из берегов: под напором воды проседает почва

11 января 2014 15:26
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Новости Великобритании. Западная часть Лондона уходит под воду. Из-за непрекращающихся дождей из берегов вышла Темза. От наводнения страдают также жители графства Оксфордшир и Бакингемшир. Все службы приведены в повышенную готовность. Во многих местах под напором воды начинает проседать грунт.

В начале месяца на набережную одного из курортных городков Уэльса обрушились трехметровые волны. Из опасного района было эвакуировано около 100 человек. Затоплены оказались десятки магазинов и отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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