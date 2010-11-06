В Логойском районе мужчине отрезали детородный орган

Жертву этого ужасного происшествия, которое имело место в одной из деревень Логойского района, избитого и без детородного органа, правоохранители нашли в доме, где он живет вместе со своей подругой. Только через три дня после того, как мужчину покромсали ножом его детородный орган, он попал на лечение в больницу. Причем потерпевший до последнего отказывался от госпитализации, пока его не отправили в медучреждение сотрудники милиции.

Как рассказал корреспонденту «Звязды» первый заместитель начальника Логойского РОВД Геннадий Вильтовский, следствие по этому делу сейчас идет, поэтому все обстоятельства ее пока не для широкой публики, сообщает www.ctv.by .

Как предварительно выяснили следователи, мужчина пострадал во время спора с сыновьями своей подруги и их знакомого, которые пришли к нему на «разборки». И потерпевший, и его обидчики были пьяными, поэтому точно объяснить дикость, которая произошла, им будет трудно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.147 УК (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). Кстати, жертву этого происшествия и подозреваемых ранее уже привлекали к уголовному делу, сообщает www.ctv.by .