В Логойском районе мужчине отрезали детородный орган

Как рассказал корреспонденту «Звязды» первый заместитель начальника Логойского РОВД Геннадий Вильтовский, следствие по этому делу сейчас идет, поэтому все обстоятельства ее пока не для широкой публики, сообщает www.ctv.by .
Как предварительно выяснили следователи, мужчина пострадал во время спора с сыновьями своей подруги и их знакомого, которые пришли к нему на «разборки». И потерпевший, и его обидчики были пьяными, поэтому точно объяснить дикость, которая произошла, им будет трудно. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.147 УК (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения). Кстати, жертву этого происшествия и подозреваемых ранее уже привлекали к уголовному делу, сообщает www.ctv.by .