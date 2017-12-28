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В Логойске загорелся дом из-за непотушенной сигареты

28 декабря 2017 15:34
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Новости Беларуси. Тем временем, спасатели ликвидировали пожар в подвале многоквартирного дома в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске загорелся дом из-за непотушенной сигареты-1

Сообщение о возгорании поступило вечером 27 декабря. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1966 года рождения: его с ожогами доставили в больницу.

Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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