В Логойске загорелся дом из-за непотушенной сигареты

Новости Беларуси. Тем временем, спасатели ликвидировали пожар в подвале многоквартирного дома в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Тем временем, спасатели ликвидировали пожар в подвале многоквартирного дома в Логойске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сообщение о возгорании поступило вечером 27 декабря. Сотрудники МЧС спасли мужчину 1966 года рождения: его с ожогами доставили в больницу.
Эвакуация жильцов дома не понадобилась.
По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.