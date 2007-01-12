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В Лоевском районе задержан особо опасный преступник

12 января 2007 15:21
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Накануне он совершил вооруженное нападение на сотрудника уголовного розыска местного РОВД. Напомним, 11 января в момент задержания по подозрению в изнасиловании местной жительницы, мужчина нанёс ножевые ранения милиционеру, после чего успел скрыться и был объявлен в розыск. От жителей одной из деревень поступило сообщение о том, что в окрестностях населенного пункта появился человек, похожий на преступника. 12 января насильник был задержан на автодороге "Лоев-Брагин" и доставлен в Лоевский отдел милиции. Состояние здоровья сотрудника милиции, который пока находится в отделении реанимации районной больницы, в настоящее время оценивается как удовлетворительное.
# происшествия

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