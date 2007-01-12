В Лоевском районе задержан особо опасный преступник

Накануне он совершил вооруженное нападение на сотрудника уголовного розыска местного РОВД. Напомним, 11 января в момент задержания по подозрению в изнасиловании местной жительницы, мужчина нанёс ножевые ранения милиционеру, после чего успел скрыться и был объявлен в розыск. От жителей одной из деревень поступило сообщение о том, что в окрестностях населенного пункта появился человек, похожий на преступника. 12 января насильник был задержан на автодороге "Лоев-Брагин" и доставлен в Лоевский отдел милиции. Состояние здоровья сотрудника милиции, который пока находится в отделении реанимации районной больницы, в настоящее время оценивается как удовлетворительное.