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В Лоеве 2-летняя девочка упала с пятого этажа – спасти ребёнка не удалось

05 июля 2016 17:07
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Новости Беларуси. Трагическая закономерность. В последнюю неделю практически ежедневно поступают сообщения о падении детей из открытых окон.

Ранее подобные случаи были в Гродно и Минске. И вот очередной.  В Лоеве из окна пятиэтажки выпала девочка.

В сентябре ей исполнилось бы три года.  

Еще живой малышку привезли в больницу, но спасти её врачам не удалось.

Мать девочки ненадолго вышла из дома, оставив спящую дочку в квартире одну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Сапронов, врач-психотерапевт:
Хотел бы обратить внимание на статистику по возрасту, в котором это происходит. Как правило, это дети от года до 6-7 лет. Ребёнок в этом возрасте активно познаёт мир, познаёт жизнь. Если  это совсем ранний возраст, то он, скорее всего, ещё не до конца тестирует и понимает, что перед ним не стена или стекло, а что-то, что не так крепко закреплено. Но, если это возраст постарше - то это просто ещё не до конца сформированные навыки. Мы должны помнить - перед нами ребёнок. Это заставляет нас смотреть на него вдвойне, втройне, и постоянно быть рядом с ним.

# происшествия # Гибель детей

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