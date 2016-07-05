В Лоеве 2-летняя девочка упала с пятого этажа – спасти ребёнка не удалось

Новости Беларуси. Трагическая закономерность. В последнюю неделю практически ежедневно поступают сообщения о падении детей из открытых окон.

Ранее подобные случаи были в Гродно и Минске. И вот очередной. В Лоеве из окна пятиэтажки выпала девочка.

В сентябре ей исполнилось бы три года.

Еще живой малышку привезли в больницу, но спасти её врачам не удалось.

Мать девочки ненадолго вышла из дома, оставив спящую дочку в квартире одну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Сапронов, врач-психотерапевт:

Хотел бы обратить внимание на статистику по возрасту, в котором это происходит. Как правило, это дети от года до 6-7 лет. Ребёнок в этом возрасте активно познаёт мир, познаёт жизнь. Если это совсем ранний возраст, то он, скорее всего, ещё не до конца тестирует и понимает, что перед ним не стена или стекло, а что-то, что не так крепко закреплено. Но, если это возраст постарше - то это просто ещё не до конца сформированные навыки. Мы должны помнить - перед нами ребёнок. Это заставляет нас смотреть на него вдвойне, втройне, и постоянно быть рядом с ним.