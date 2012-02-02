В Ливии между повстанцами, воевавшими против Муаммара Каддафи, вспыхнули бои

В Ливии бывшие братья по оружию оказались по разные стороны баррикад. В Триполи снова идут военные действия, слышны выстрелы. Бои вспыхнули между отрядами повстанцев из Мисураты и Зинтана, которые раньше вместе воевали против убитого лидера Джамахирии Муаммара Каддафи.



Бывшие повстанцы отказываются покидать город, несмотря на требования Переходного национального совета, который на данное время пытается выполнять функции центральной власти.



Повстанцы уже поделили город между группировками и организовали свои базы в разных районах ливийской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.