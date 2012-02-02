Прямой эфир

В Ливии между повстанцами, воевавшими против Муаммара Каддафи, вспыхнули бои

02 февраля 2012 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ливии бывшие братья по оружию оказались по разные стороны баррикад. В Триполи снова идут военные действия, слышны выстрелы. Бои вспыхнули между отрядами повстанцев из Мисураты и Зинтана, которые раньше вместе воевали против убитого лидера Джамахирии Муаммара Каддафи.

Бывшие повстанцы отказываются покидать город, несмотря на требования Переходного национального совета, который на данное время пытается выполнять функции центральной власти.

Повстанцы уже поделили город между группировками и организовали свои базы в разных районах ливийской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2012 06:00

Беспорядки после футбольного матча в Египте. Более 70 погибших, около тысячи раненных

01 февраля 2012 14:15

Судно с украинцами на борту затонуло у берегов Турции

01 февраля 2012 13:59

Хакеры из Беларуси за 4 месяца похитили около $2 млн с карт-счетов десятка тысяч человек