В Литве взорвали банк, чтобы ограбить банкомат

ЧП произошло в ночь на 6 ноября, около 03.50 часов по местному времени.

Полиция второго по величине города Литвы – Каунаса – получила сообщение о подрыве отделения литовского банка. Прибывшие на место полицейские обнаружили выбитые окна и покореженную конструкцию киоска, в котором находилось отделение банка.

Предположительно, преступники собирались похитить деньги из банкомата, который находился внутри киоска. По предварительным данным, взрыв был совершен с помощью газа, которым наполнили помещение киоска, а позже подорвали. В настоящий момент идет проверка, были ли похищены деньги, сообщает regnum.ru со ссылкой на ИА REGNUM Новости.