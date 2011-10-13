В Литве арестованы 60 человек за неуплату налогов на сумму в несколько миллионов долларов

В Литве по подозрению в незаконных поставках товара из-за границы на рынки страны арестовано 60 человек. Около 120 спецрейсов провела служба расследования финансовых преступлений Литвы. Задержанных подозревают в укрытии налогов на сумму в несколько миллионов долларов, фальсификации таможенных документов и мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что поставщики в фиктивных документах указывали заниженную цену товаров, также скрывалось действительное количество продукции, однако при поступлении на рынок товар продавался в десятки раз дороже. Помимо этого в ходе рейдов были раскрыты четыре организованные преступные группировки, действовавшие в Литве, Латвии и Польше.