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В Литве арестованы 60 человек за неуплату налогов на сумму в несколько миллионов долларов

13 октября 2011 12:22
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В Литве по подозрению в незаконных поставках товара из-за границы на рынки страны арестовано 60 человек. Около 120 спецрейсов провела служба расследования финансовых преступлений Литвы. Задержанных подозревают в укрытии налогов на сумму в несколько миллионов долларов, фальсификации таможенных документов и мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что поставщики в фиктивных документах указывали заниженную цену товаров, также скрывалось действительное количество продукции, однако при поступлении на рынок товар продавался в десятки раз дороже. Помимо этого в ходе рейдов были раскрыты четыре организованные преступные группировки, действовавшие в Литве, Латвии и Польше.
# происшествия

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