В Лиссабоне рухнула трибуна, свыше 30 человек получили ранения

Инцидент случился перед началом представления в Цирке Чен - одном из самых известных в этой стране Евросоюза.

Как подчеркнул представитель столичного муниципалитета Мануэл Бриту, заведение располагает всеми необходимыми лицензиями и накануне серии представлений должным образом инспектировалось, сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Рухнувшие трибуны, как и шапито в целом, были временными и монтировались только на период рождественских гастролей в Лиссабоне. Мануэл Бриту подчеркнул, что по предварительным данным, среди пострадавших нет тяжелораненых. Вместе с тем, «многие зрители находятся в состоянии шока», отметил он. Среди получивших ранения — шестеро детей.