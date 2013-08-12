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В Лидском районе сгорел цех по производству похоронной атрибутики

12 августа 2013 10:50
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Новости Беларуси. В минувшие выходные спасатели выезжали на крупный пожар в Лидский район Гродненской области. Горел частный цех по производству похоронной атрибутики. Тушили огонь около часа. В итоге уничтожена кровля цеха, перекрытие, пиломатериалы и готовая продукция. Поврежден припаркованный рядом с цехом автомобиль.

Специалисты рассматривают две основные версии  возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования и попадание грозового разряда. По установлению ущерба и всех обстоятельств происшествия работает следственная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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