В Лидском районе сгорел цех по производству похоронной атрибутики

Новости Беларуси. В минувшие выходные спасатели выезжали на крупный пожар в Лидский район Гродненской области. Горел частный цех по производству похоронной атрибутики. Тушили огонь около часа. В итоге уничтожена кровля цеха, перекрытие, пиломатериалы и готовая продукция. Поврежден припаркованный рядом с цехом автомобиль.

Специалисты рассматривают две основные версии возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования и попадание грозового разряда. По установлению ущерба и всех обстоятельств происшествия работает следственная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.