В Лидском районе разбился военный самолет Су-25: пилот катапультировался

Новости Беларуси. ЧП в Гродненской области. Под Лидой разбился военный самолет Су-25.

Самолет Су-25 116-й авиабазы потерпел крушение недалеко от деревни Красновцы Лидского района около полудня. Вся прилегающая территория оцеплена правоохранительными органами. К месту аварии никого из гражданских не пропускают. Сейчас здесь работает специальная комиссия.

На месте крушения обнаружен черный ящик. Сейчас данные бортового самописца изучают специалисты министерства обороны.

Известно, что самолет потерял управление во время планового полета. Летчик, убедившись, что траектория падения машины находится вне населенных пунктов, катапультировался.

К счастью, пилот не пострадал. Он приземлился на парашюте в нескольких десятках метрах от разбившегося самолёта. Позже был обнаружен силами поисково-спасательной команды. Летчик пока находится в больнице, он уже дал показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Карнелович, СТВ:

Самолёт СУ-25 потерпел крушение недалеко от деревни Красновцы, Лидского района. Буквально в 700 метрах от места, где мы сейчас находимся. Вся прилегающая территория оцеплена правоохранительными органами. К месту аварии никого из гражданских не подпускают. Сейчас на месте крушения работает специальная комиссия.

Известно, что военный самолёт разбился в результате нештатной ситуации во время планового полёта около полудня. Лётчик отвёл неуправляемую машину по дальше от населённых пунктов и, убедившись, что внизу нет жилых домов, катапультировался. Очевидцами аварии стали жители соседней деревни Красновцы. Многие слышали сильный гул и хлопок, а затем увидели клубы чёрного дыма за кукурузным полем.

Очевидец:

— Я была дома, услышала шум, выбежала на улицу — там дым такой и всё. А так сам самолёт мы не видели.

Олег Шандорович, начальник главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 465 ч.1 УК Республики Беларусь «Нарушение правил полетов и подготовки к ним». На месте происшествия работает следственная группа главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь, представители Министерства обороны и Государственного комитета судебных экспертиз. Погибших и пострадавших нет, летчик катапультировался, в настоящее время находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

СУ-25 был разработан в начале 1970. Эта крылатая машина предназначена для поддержки сухопутных войск над полем боя при любых метеоусловиях и вне зависимости от времени суток. В военных кругах самолет окрестили «Грачем». Несмотря на то, что машина хорошо себя зарекомендовала в операциях, это уже не первый случай крушения.

Аналогичная катастрофа СУ-25 произошла два года назад под Новогрудком. Тогда летчик принял решение не катапультироваться, чтобы отвести терявшую управление машину в сторону от деревни. Ценой своей жизни Николаю Гридневу предотвратить трагедию.

Что же приводит к подобным ЧП, специалистам еще предстоит выяснить.

Пока вопросов больше чем ответов. Полеты штурмовиков Су-25 в Беларуси приостановлены.