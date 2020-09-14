В Лиде выясняются обстоятельства убийства пенсионерки, подозревается её дочь

Прибывшие следователи и специалисты ГКСЭ осмотрели место происшествия, изъяли ряд следов и объектов, будут проведены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы.

Как сообщает Следственный комитет, утром 10 сентября в милицию поступила информация об обнаружении тела 84-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти.

Новости Беларуси. В Лиде женщина подозревается в убийстве матери.

По подозрению в совершении преступления задержана 46-летняя дочь погибшей. Выяснилось, что 9 сентября подозреваемая вступила в конфликт с матерью. Пенсионерка ругала дочь за употребление алкоголя и аморальный образ жизни. В результате ссоры фигурантка задушила женщину.

Подозреваемая задержана, она допрошена, с её участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос о заключении женщины под стражу.