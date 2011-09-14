В Лиде вооруженные бандиты пытались отобрать у предпринимателей бизнес

Грибы лисички стали причиной раздора в Лидском районе. В управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гродненской области обратились предприниматели.

«Им угрожали ранее судимые лидчане, требуя прекратить закупку грибов от населения в Лидском и соседних районах, – рассказал корреспонденту «Гродненской правды» начальник одного из отделов УБОПиК Валерий Дриньков. – Налицо было желание криминальной группы людей оттеснить от прибыльного дела предпринимателей, которые организовали работу приемного пункта, платили налоги и имели определенную выгоду от сезонного бизнеса. Когда разговоры не подействовали, в адрес предпринимателей пошли угрозы. Назревала разборка, в которой могли пострадать ни в чем не повинные люди. И час пик настал».



Около полуночи трое лидчан, среди них и местный криминальный авторитет Я., прибыли на заготовительный пункт «Мока» в Лиде. Дождавшись, когда сюда приедут заготовители с грузом, непрошеные гости ворвались в помещение. И не с голыми руками – имели при себе пневматический пистолет и металлические трубы. Еще мгновение... и налетчики силой попытаются убедить несговорчивых предпринимателей отказаться от налаженной деятельности, а заодно и завладеть вожделенным грузом. Но в самый ответственный момент в помещение врываются сотрудники Лидского межрайотдела УБОПиК и спецназа. Не ожидавшие такого поворота бандиты, не успев оказать сопротивление, мгновенно оказались в наручниках.



Застигнутые на месте преступления и с поличным, все трое арестованы и водворены в следственный изолятор, где дают показания.



Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.