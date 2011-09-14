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В Лиде вооруженные бандиты пытались отобрать у предпринимателей бизнес

14 сентября 2011 08:53
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Грибы лисички стали причиной раздора в Лидском районе. В управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гродненской области обратились предприниматели.

«Им угрожали ранее судимые лидчане, требуя прекратить закупку  грибов от населения в Лидском и соседних районах, – рассказал корреспонденту «Гродненской правды»  начальник одного из отделов УБОПиК Валерий Дриньков. – Налицо было  желание криминальной группы людей  оттеснить от прибыльного дела  предпринимателей, которые организовали работу приемного пункта, платили налоги и имели определенную выгоду от сезонного бизнеса. Когда разговоры не подействовали, в адрес предпринимателей пошли угрозы. Назревала  разборка, в которой могли пострадать  ни в чем не повинные люди. И час пик настал».

Около полуночи трое лидчан, среди них и местный  криминальный авторитет Я., прибыли на заготовительный  пункт «Мока» в Лиде. Дождавшись, когда сюда  приедут заготовители с грузом, непрошеные гости ворвались в помещение. И не с голыми руками – имели при себе пневматический пистолет и металлические трубы. Еще мгновение... и налетчики силой попытаются  убедить несговорчивых предпринимателей отказаться от  налаженной деятельности, а заодно и завладеть вожделенным  грузом. Но в самый ответственный момент в помещение врываются сотрудники Лидского межрайотдела УБОПиК и спецназа. Не ожидавшие такого поворота бандиты, не успев оказать сопротивление, мгновенно оказались в наручниках.

Застигнутые на месте преступления и с поличным,  все трое арестованы и  водворены в следственный изолятор, где дают показания.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание  в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

# происшествия

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