В Лиде ищут сбежавшего преступника

Мужчина сбежал из хирургического отделения районной больницы, где ему удаляли аппендицит.

Охраняли арестованного и ранее неоднократно судимого преступника двое сотрудников милиции.

Против сбежавшего возбуждено уголовное дело по факту грабежа в отношении лиц без определённого места жительства, с которыми он распивал спиртные напитки. Ему также инкриминируют мелкие кражи и уклонение от исправительных работ. В настоящее время по факту побега возбуждено уголовное дело.

Владимир Сацюк, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Сейчас проводятся активные розыскные мероприятия по его поиску и привлечению к уголовной ответственности за совершённые им деяния. Возбуждено уголовное дело по ст.415 за совершение побега из-под стражи. Проводится служебная проверка по факту допущенных нарушений при осуществлении охраны лица, задержанного за совершённые преступления.