Прямой эфир

В лесу под Лидой белорусские военные контрразведчики обнаружили восемь авиационных пушек

16 июня 2010 10:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Такими оснащали самолеты МИГ-23 и СУ-25. В настоящее время проводится проверка. Специалисты устанавливают, пригодны ли авиапушки к стрельбе, ведь они пролежали в земле около двадцати лет, со времени вывода с аэродрома Лиды авиационных частей в Россию.

В управлении отметили, что такие случаи не единичны. В августе прошлого года житель Поставского района Витебской области нашел вблизи военного аэродрома восемь авиационных пулеметов и две авиа-пушки. Избежать уголовной ответственности мужчине удалось только потому, что баллистическая экспертиза признала находки не пригодными для стрельбы.

Павел Траулько, сотрудник управления военной контразведки КГБ Республики Беларусь:
В это связи хотелось бы напомнить гражданам о правильном выборе и правильном решении при обнаружении оружия, взрывоопасных предметов. Добровольная выдача средств поражения освобождает от уголовной ответственности, в ином случае — до 6 лет лишения свободы.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
16 июня 2010 08:29

British Petroleum возобновила откачку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе

16 июня 2010 08:12

Два мощных землетрясения произошли на востоке Индонезии с разницей буквально в 10 минут

16 июня 2010 08:02

Самолет итальянской авиакомпании был вынужден экстренно сесть в аэропорту Бостона