В лесу под Лидой белорусские военные контрразведчики обнаружили восемь авиационных пушек

Такими оснащали самолеты МИГ-23 и СУ-25. В настоящее время проводится проверка. Специалисты устанавливают, пригодны ли авиапушки к стрельбе, ведь они пролежали в земле около двадцати лет, со времени вывода с аэродрома Лиды авиационных частей в Россию.

В управлении отметили, что такие случаи не единичны. В августе прошлого года житель Поставского района Витебской области нашел вблизи военного аэродрома восемь авиационных пулеметов и две авиа-пушки. Избежать уголовной ответственности мужчине удалось только потому, что баллистическая экспертиза признала находки не пригодными для стрельбы.

Павел Траулько, сотрудник управления военной контразведки КГБ Республики Беларусь:

В это связи хотелось бы напомнить гражданам о правильном выборе и правильном решении при обнаружении оружия, взрывоопасных предметов. Добровольная выдача средств поражения освобождает от уголовной ответственности, в ином случае — до 6 лет лишения свободы.