В лесах Гродненской области обитает мифический чупакабра?

Такие выводы сделали грибники из Лиды, обнаружив тело необычного зверя. Останки животного напоминали существо, наводящее ужас на мексиканских фермеров.

Правда, случаев гибели домашних животных в округе не отмечалось.

Внешний вид животного настолько их поразил, что сразу была выдвинута версия – это и есть тот самый чупакабра, о котором так много пишут.

О дальнейшем сборе грибов не могло быть и речи. Существо хоть и было мёртвым, но всё ещё наводило страх. Длинные зубы, непропорциональное тело и необычный хвост. Сомнений у друзей не осталось.

Егор Лопато, житель Лиды:

Я недавно по телевидению видел, что в России такая есть. Точно чупакабра. И уши короткие, и лапы и хвост, клыки точно такие же.

Сфотографировав необычного зверя и выйдя в интернет по мобильному телефону, грибники сравнили изображение мексиканского чупокабры со своей находкой. Говорят один в один.

Однако сенсации не получилось. Специалисты, подробно рассмотрев, фото лидского чупокабры, однозначно заявили – это обыкновенная лиса.

Пётр Поплавский, директор учреждения «Лидская районная организационная структура ООО «Белорусская организация охотников и рыболовов»:

Это обыкновенный обитатель наших лесов – лисица обыкновенная. По чём я определил: волосяной покров, скелет и череп идентичны. Шерсть в комочках - это говорит о двух факторах. Или это инфекционное заболевание у данной лисицы, или давно пролежала под воздействием атмосферных явлений.

Павел Велигуров, младший научный сотрудник лаборатории терриологии центра по биоресурсам НАН Беларуси:

Но поскольку нет фактических материалов, ни о чем нельзя говорить достоверно. Для науки этого животного не существует.

Информация о появлении неизвестных зверей в белорусских лесах в интернете появляется часто. Даже находятся очевидцы, которые якобы лично встречались с подобными чупакабрами. Но на деле оказывается, что все эти случаи не более, чем фантазии людей, жаждущих стать авторами сенсации.