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В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет

09 января 2012 11:24
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ЧП произошло ночью недалеко от железнодорожной станции «Крауя». С рельсов сошли 16 вагонов. Произошла утечка масла и растворителя. Точное количество разлитых нефтепродуктов пока не известно.

Специалисты заявили, что авария носит локальный характер и не грозит серьезными последствиями. По факту ЧП заведено уголовное дело.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать как человеческий фактор, так и технический.

Виктория Шембеле, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Латвии:
Вчера около 11 часов вечера государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила информацию, что близ Даугавпилса опрокинулись цистерны поезда в количестве 16 штук. В результате аварии произошла утечка химических веществ из трех цистерн. Был сделан оградительный вал, чтобы эта утечка химических веществ была ограничена. На данный момент происходят работы по подъему этих цистерн.

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-1

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-3

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-5

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-7

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-9

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-11

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-13

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-15

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-17

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-19

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-21

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-23

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-25

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-27

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-29

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-31

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-33

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-35

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-37

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-39

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-41

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-43

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-45

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-47

В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет-49

# происшествия # Техногенные катастрофы # Фотофакт

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