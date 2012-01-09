В латвийском Даугавпилсе с рельсов сошли 16 вагонов с нефтепродуктами. Пострадавших нет

ЧП произошло ночью недалеко от железнодорожной станции «Крауя». С рельсов сошли 16 вагонов. Произошла утечка масла и растворителя. Точное количество разлитых нефтепродуктов пока не известно.



Специалисты заявили, что авария носит локальный характер и не грозит серьезными последствиями. По факту ЧП заведено уголовное дело.



По предварительным данным, причиной аварии мог стать как человеческий фактор, так и технический.



Виктория Шембеле, пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Латвии:

Вчера около 11 часов вечера государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила информацию, что близ Даугавпилса опрокинулись цистерны поезда в количестве 16 штук. В результате аварии произошла утечка химических веществ из трех цистерн. Был сделан оградительный вал, чтобы эта утечка химических веществ была ограничена. На данный момент происходят работы по подъему этих цистерн.