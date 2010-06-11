В кыргызстанстом городе Ош полыхают пожары, погибли 17 человек, около 200 ранены

На юге Кыргызстана - новая волна насилия. Беспорядки охватили город Ош и другие населенные пункты области.

По последним данным, погибли 17 человек, около 200 ранены. В стране неспокойно с начала апреля, когда произошел государственный переворот. Что стало причиной бунта на этот раз, пока не известно.

По словам очевидцев, сейчас в городе горит здание областной филармонии, полыхают кафе, рестораны, кинотеатры и автозаправки. Огнем охвачено здание местного телеканала Ош-ТВ. Пламя бушует в двух общежитиях Ошского государственного университета. У пострадавших преимущественно огнестрельные ранения.

В город Ош введены внутренние войска. Там объявлено чрезвычайное положение.