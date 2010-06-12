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В кыргызстанском Оше военные начали спецоперацию по наведению порядка

12 июня 2010 14:12
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С самого утра в городе слышны выстрелы из артиллерийских орудий.

Город полыхает. Горят десятки жилых зданий, магазины, автозаправки и машины. По последним данным, погибли уже свыше 60 человек. Число раненых приближается к тысяче. Пострадавших по возможности госпитализируют, но больницы переполнены. В городе не работают или разграблены магазины и рынки.

В стране неспокойно с начала апреля, когда произошёл государственный переворот. Новые беспорядки начались в ночь на четверг. Были введены чрезвычайное положение и комендантский час.

# происшествия # Фотофакт

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