В кыргызстанском Оше военные начали спецоперацию по наведению порядка

С самого утра в городе слышны выстрелы из артиллерийских орудий.

Город полыхает. Горят десятки жилых зданий, магазины, автозаправки и машины. По последним данным, погибли уже свыше 60 человек. Число раненых приближается к тысяче. Пострадавших по возможности госпитализируют, но больницы переполнены. В городе не работают или разграблены магазины и рынки.

В стране неспокойно с начала апреля, когда произошёл государственный переворот. Новые беспорядки начались в ночь на четверг. Были введены чрезвычайное положение и комендантский час.