В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями

Пострадали уже более 20 человек. Людей госпитализируют с огнестрельными ранениями, с травмами от ударов палками и камнями. Неспокойно и в Оше. Там также проходят митинги сторонников президента Бакиева.
В город вошли войска, направленные временной администрацией.
ОДКБ поддержал решение Лукашенко оказать содействие Курманбеку Бакиеву и его семье. Все лидеры считают, что в Кыргызстане произошла неконституционная и нелегитимная смена власти. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в Москве, комментируя итоги неформального саммита Совета коллективной безопасности организации.