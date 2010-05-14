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В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями

14 мая 2010 11:09
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Пострадали уже более 20 человек. Людей госпитализируют с огнестрельными ранениями, с травмами от ударов палками и камнями. Неспокойно и в Оше. Там также проходят митинги сторонников президента Бакиева.

В город вошли войска, направленные временной администрацией. 

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-1

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-3

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-5

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-7

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-9

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-11

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-13

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-15

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-17

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-19

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-21

В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями-23

ОДКБ поддержал решение Лукашенко оказать содействие Курманбеку Бакиеву и его семье. Все лидеры считают, что в Кыргызстане произошла неконституционная и нелегитимная смена власти. Об этом сообщил сегодня генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа в Москве, комментируя итоги неформального саммита Совета коллективной безопасности организации.

# происшествия

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