В Кыргызстане людей госпитализируют с огнестрельными ранениями

Пострадали уже более 20 человек. Людей госпитализируют с огнестрельными ранениями, с травмами от ударов палками и камнями. Неспокойно и в Оше. Там также проходят митинги сторонников президента Бакиева.

В город вошли войска, направленные временной администрацией.