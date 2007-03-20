Прямой эфир

В Кузбассе объявлен траур

20 марта 2007 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Число жертв взрыва метана на шахте "Ульяновская" достигло 97 человек. 93 удалось спасти. Судьба 13 горняков пока неизвестна.Тем временем спасательная операция продолжается. На поверхность уже подняты тела 38 погибших. Напомним, взрыв на шахте произошел накануне утром. Основная версия причин аварии - нарушение правил ведения горных работ, в результате чего произошло обрушение пород, и метан попал в горные выработки. По уточненной информации, на момент взрыва под землей находились 203 человека. Это крупнейшая за всю современную историю России авария на шахте. В связи с трагедией в Кузбассе объявлен трехдневный траур.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
16 марта 2007 12:41

Экипаж белорусского самолета ИЛ-76 вернулся на родину

13 марта 2007 12:03

Найдено тело дайвера, утонувшего в Березинском районе

13 марта 2007 08:52

На Сахалине почти сутки был закрыт аэропорт