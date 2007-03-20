В Кузбассе объявлен траур

Число жертв взрыва метана на шахте "Ульяновская" достигло 97 человек. 93 удалось спасти. Судьба 13 горняков пока неизвестна.Тем временем спасательная операция продолжается. На поверхность уже подняты тела 38 погибших. Напомним, взрыв на шахте произошел накануне утром. Основная версия причин аварии - нарушение правил ведения горных работ, в результате чего произошло обрушение пород, и метан попал в горные выработки. По уточненной информации, на момент взрыва под землей находились 203 человека. Это крупнейшая за всю современную историю России авария на шахте. В связи с трагедией в Кузбассе объявлен трехдневный траур.