В Крыму разбился автобус с туристами

Шестеро пассажиров туристического автобуса, перевернувшегося в Крыму погибли. 46, а в их числе 12 детей, - получили различные травмы.

Два ребенка находятся в тяжелом состоянии. На горной дороге Симферополь-Алушта у автобуса отказали тормоза, он не вписался в поворот и задел каменную оградительную стену. Всего в салоне находились 54 пассажира. Как сообщили в МИД Беларуси, среди пострадавших наших соотечественников нет.

ДТП произошло на трассе Симферополь-Алушта. У автобуса, перевозившего отдыхающих в Ялту, на горной дороге отказали тормоза. Он не вписался в поворот и задел каменную оградительную стену. Всего в автобусе находились 53 человека. 41 был доставлен в больницу Алушты, 7 человек находятся в реанимации. На месте происшествия работают бригады спасателей и "скорой помощи". Сведений о том, есть ли среди пострадавших белорусские граждане, пока не поступало.