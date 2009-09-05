В Крыму отравился 171 ребенок

Количество детей, госпитализированных с отравлением в крымском городе Джанкой, возросло до 171 человека.

В четверг и пятницу дети из детских садов Джанкоя стали поступать в больницу, предположительно, с пищевыми отравлениями. Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил журналистам, что причиной отравления могли стать молочные продукты. По словам министра, жизнь детей вне опасности. Все пострадавшие дети являются воспитанниками восьми детских садов города.

Президент Украины Виктор Ющенко поручил генпрокурору Владимиру Медведько немедленно организовать расследование причин отравления воспитанников детских садов. Медицинские и санитарные службы проводят исследования по установлению причин происшествия.

Джанкойская межрайонная прокуратура по факту массового отравления детей возбудила уголовное дело. По данным прокуратуры Крыма, установлены нарушения со стороны «ответственных лиц, которые допустили поступление в детсады продуктов питания без необходимых документов», сообщает Newsru.com.