В Крупском районе пожарные спасли из загоревшейся квартиры 93-летнюю пенсионерку и ее сына

Новости Беларуси. Два человека спасены на пожаре в Крупском районе. Возгорание возникло в городском поселке Холопеничи на первом этаже многоквартирного жилого дома.

В плену дыма и огня оказались хозяйка квартиры, 93-летняя пенсионерка, и ее 62-летний сын.

Сотрудники МЧС помогли жителям выбраться на улицу и быстро справились с пожаром.

Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.

Тем временем за сутки в Минской области жертвами пожаров стали два человека – в Клецком и Слуцком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.