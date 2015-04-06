Прямой эфир

В Крупском районе пожарные спасли из загоревшейся квартиры 93-летнюю пенсионерку и ее сына

06 апреля 2015 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два человека спасены на пожаре в Крупском районе. Возгорание возникло в городском поселке Холопеничи на первом этаже многоквартирного жилого дома.

В плену дыма и огня оказались хозяйка квартиры, 93-летняя пенсионерка, и ее 62-летний сын.

Сотрудники МЧС помогли жителям выбраться на улицу и быстро справились с пожаром.

Вероятная причина возгорания – непотушенная сигарета.

Тем временем за сутки в Минской области жертвами пожаров стали два человека – в Клецком и Слуцком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# происшествия # Пожар в доме

Другие новости рубрики

Все новости
В Ярославле мать в целлофановом пакете везла новорожденного сына из роддома
06 апреля 2015 13:51

В Ярославле мать в целлофановом пакете везла новорожденного сына из роддома

Легковушка загорелась во время движения по МКАД – многие водители просто проезжали мимо
06 апреля 2015 12:59

Легковушка загорелась во время движения по МКАД – многие водители просто проезжали мимо

83-летний мужчина умер на станции метро «Пролетарская» в Минске
06 апреля 2015 12:58

83-летний мужчина умер на станции метро «Пролетарская» в Минске