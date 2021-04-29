Прямой эфир

В Крупском районе муж убил жену кочергой: расследование завершено

29 апреля 2021 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи завершили расследование жестокого убийства женщины в Крупском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Крупском районе муж убил жену кочергой: расследование завершено-1

В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года между супругами возникла ссора, в ходе которой муж нанес 43-летней жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой. Женщина скончалась в реанимации на следующий день.

Известно, что мужчина неоднократно избивал жену и раньше. Ему предъявлено обвинение. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

# Убийство # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. В Каменецком районе ищут пропавшего школьника
28 апреля 2021 17:25

13-летний мальчик больше суток не выходит на связь с родными. В Каменецком районе ищут пропавшего школьника

СК возбудил уголовное дело за осквернение монумента на площади Победы
28 апреля 2021 16:42

СК возбудил уголовное дело за осквернение монумента на площади Победы

Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто
28 апреля 2021 14:41

Бросил на проезжей части. На Независимости грузовик въехал в стоявшее посреди дороги каршеринговое авто