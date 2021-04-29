В Крупском районе муж убил жену кочергой: расследование завершено

В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года между супругами возникла ссора, в ходе которой муж нанес 43-летней жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой. Женщина скончалась в реанимации на следующий день.

Известно, что мужчина неоднократно избивал жену и раньше. Ему предъявлено обвинение. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.