В Крупском районе муж убил жену кочергой: расследование завершено

Новости Беларуси. Следователи завершили расследование жестокого убийства женщины в Крупском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следователи завершили расследование жестокого убийства женщины в Крупском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночь с 16 на 17 ноября 2020 года между супругами возникла ссора, в ходе которой муж нанес 43-летней жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой. Женщина скончалась в реанимации на следующий день.
Известно, что мужчина неоднократно избивал жену и раньше. Ему предъявлено обвинение. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.