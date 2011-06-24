В Кричеве мотоциклист задавил велосипедиста

22 июня в Кричеве 25-летний водитель мотоцикла «Хонда» наехал на 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по пешеходной дорожке и вдруг выехал на проезжую часть.

Велосипедист скончался на месте ДТП, сообщает ctv.by со ссылкой на МВД.