В Кричеве мотоциклист задавил велосипедиста

Велосипедист скончался на месте ДТП, сообщает ctv.by со ссылкой на МВД.
11 июня в Комсомольском парке появилось странное, почти что инопланетное существо – голова у него была как у лошади, а окрас тела – как у зебры. Как оказалось, хозяйка животного просто покрасила лошадь, придав ей сходство с зеброй. Милиционеры забрали лошадь у хозяйки и отправили ее на ферму под Севастополем.
Около 8 часов вечера гражданин Республики Польша, управляя тягачом Рено с полуприцепом и возвращаясь домой на родину, не доехал буквально пару километров. В районе деревни Гожа, на скользкой от дождя дороге он не справился с управлением, съехал в левый кювет, где фура перевернулась.
В четверг МиГ-29 разился в 43 километрах от Ахтубинска (Астраханская область). Погибли пилот и штурман, их тела уже обнаружены на месте катастрофы. Самолет полностью разрушен.
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