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В Кричеве мотоциклист задавил велосипедиста

24 июня 2011 09:07
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22 июня в Кричеве 25-летний водитель мотоцикла «Хонда» наехал на 44-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по пешеходной дорожке и вдруг выехал на проезжую часть.

Велосипедист скончался на месте ДТП, сообщает ctv.by со ссылкой на МВД.

# происшествия

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